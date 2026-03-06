Спортивный зал «Биектау» в Высокой Горе готовится к открытию после капремонта

В Высокогорском районе Татарстана близится к завершению капитальный ремонт универсального спортивного зала «Биектау». Строители выполнили уже более 95% запланированных работ, сообщает Минстрой РТ.

Ремонтные работы ведутся на площади 366 квадратных метров. За время реконструкции в спортивном объекте обновили все ключевые помещения: раздевалки, душевые, санитарные узлы, гардероб, фойе, коридор и тамбур. Кроме того, были модернизированы внутренние инженерные сети.

Программа ремонта спортивных объектов реализуется по инициативе Минспорта Татарстана. В текущем году планируется обновить 25 спортивных объектов республики в рамках двух программ: «Капитальный ремонт спортивных объектов» и «Комплексное развитие сельских территорий». Общий бюджет ремонтных работ составляет 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, что в Татарстане в 2026 году реализуют 50 республиканских программ строительства и ремонта на 77 млрд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что капремонт спорткомплекса «Ватан» в Казани получил положительное заключение экспертизы. Предполагается приобрести необходимое оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить прилегающую территорию.

Наталья Жирнова