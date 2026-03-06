В Татарстане займутся сохранением мозаик, сграффито и панно

Обсуждение монументального искусства стало актуальным после недавнего случая с отказом во включении в реестр ОКН семи произведений советского периода

В Кабмине РТ состоялось заседание Межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Основной темой обсуждения стало изучение и составление реестра произведений монументального искусства, включая мозаики, сграффито и панно.

С докладом по этому вопросу выступила помощник раиса Татарстана, руководитель рабочей группы по изучению и составлению реестра объектов декоративно-монументального искусства Олеся Балтусова.

Участники заседания подчеркнули необходимость создания специального реестра произведений монументального искусства на уровне Минкульта, Комитета по охране ОКН и органов местного самоуправления. Это позволит обеспечить государственную охрану этих объектов.

Вячеслав Кириллин

— Вопрос с повестки не снят, и в дальнейшем планируется обсуждение механизма и порядка осуществления мероприятий по сохранению таких объектов, — заявили в комитете ОКН.

Обсуждение монументального искусства стало актуальным после недавнего случая с отказом во включении в реестр ОКН семи произведений советского периода. Представители ВООПИК выразили серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны госкомитета.

Наталья Жирнова