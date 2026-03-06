Жилой дом XIX века в Чистополе можно приобрести за 1 рубль

Это возможно при участии в торгах, условием которых является дальнейшее вложение инвестиций в восстановление архитектурного памятника

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия объявил о проведении аукциона по продаже исторического здания в городе Чистополе. На торги выставлен жилой дом, расположенный по адресу улица Вахитова, 42, который является памятником деревянного зодчества XIX века.

Для потенциальных инвесторов, заинтересованных в восстановлении объекта культурного наследия, предусмотрены льготные условия. В частности, доступны кредиты по ставке 9% годовых, а сам объект может быть продан за символическую сумму в 1 рубль.

Реализацией программы реставрации объектов культурного наследия занимаются шесть крупных банков, среди которых государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и другие.

Примечательно, что этот архитектурный памятник далеко не первый в Чистополе, который продают за 1 рубль. Так, деревянный дом на Толстого, 81, дом поэта Степана Щипачева на улице Галактионова, 42, дом И.И. Луизинова на улице Ленина, 43, кирпичный двухэтажный дом с аттиком на улице Ленина, 7 и жилой дом Логутовых на улице Карла Маркса, 11 уже выставляли на торги за символическую сумму.



— Федеральным центром поставлена жесткая задача: до конца 2026 года передать инвесторам аварийные объекты для приведения их в порядок до 2030 года, — указал глава комитета Иван Гущин на итоговой коллегии, отметив, что в прошлом году 184 объекта были в неудовлетворительном состоянии. Необходимо передать инвесторам 43 объекта.

Наталья Жирнова