Акции «Татнефти» обновили исторический максимум, превысив 770 рублей

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

Обыкновенные акции «Татнефти» сегодня обновили исторический максимум, превысив 770 рублей на фоне роста цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, стоимость акций нефтяной компании выросла до 771,5 рубля (+1,5%). Максимум сделок и новый пик составил 772,6 рубля (+1,6%). При этом объем торгов превысил 386,6 млн рублей, следует из материалов биржи.

Добавим, что предыдущий максимум был зафиксирован накануне на закрытии торгов.

Ранее сообщалось, что совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал выплатить 70 млрд рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.