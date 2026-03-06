Ространснадзор выявил нарушения в работе авиакомпании Azur Air

Фото: Артем Дергунов

В результате внеплановой проверки авиакомпании Azur Air Ространснадзор обнаружил нарушения воздушного законодательства, сообщает пресс-служба. Проверка проводилась с 19 февраля по 5 марта на фоне серии технических проблем с воздушными судами перевозчика, которые привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов.

В ходе инспекции специалисты надзорного органа проверили состояние авиапарка, организацию технического обслуживания, соблюдение требований при подготовке и выполнении полетов, а также работу с пассажирами в случае задержек рейсов.

По результатам проверки Ространснадзором был выявлен «ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ».

— Несмотря на выявленные нарушения, ООО «Азур эйр» продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, — отметило ведомство.



Наталья Жирнова