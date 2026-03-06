Строительство нового терминала в казанском аэропорту одобрила госэкспертиза

В июле прошлого года стало известно, что на его возведение направят 20 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Строительство нового терминала в Международном аэропорту Казани одобрила госэкспертиза. Такие данные появились на сайте единого госреестра заключений.

Проектную документацию на строительство разрабатывали три организации: «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова», «Параллакс» и «Аэропроект».

Напомним, что в июле прошлого года стало известно, что на его возведение направят 20 млрд рублей. Об этом заявил на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Так, недавно на сайте госзакупок появился тендер на выполнение работ по разработке рабочей документации по строительству переходной галереи между терминалами 1А и новым терминалом. Это обойдется в 29,8 млн рублей.

Примечательно, что строительство стартовало раньше заключения — уже 30 января текущего года. Открытие терминала запланировано на август 2026 года. Новый объект будет обслуживать внутренние рейсы, а существующие терминалы 1 и 1А сохранят работу для международных перелетов.

Наталья Жирнова