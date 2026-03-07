Первая гора, начало XXI века: анализируем методы реставрации казанских мастеров

Изучаем улицу Ульянова-Ленина начала нулевых

Дом Терпигоревых до реставрации. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В прогулках по Казани начала нулевых мы на время сошли с трамвайных рельсов и остановились на улице Ульянова-Ленина. Фотограф и популяризатор краеведения Илья Евлампиев запечатлел для нас угол улицы с Муштари. Историческая Первая гора с ее деревянной архитектурой до сих пор считается одной из самых сохранившихся, несмотря на то, что здания XIX века, начала прошлого столетия давно чередуются с многоэтажками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дом Терпигорева (Ульянова-Ленина, 65/1)

Дом построен в 1903—1905 годах. Жил здесь диакон Михаил Алексеевич Терпигорев (1852—1939) с женой Анной Павловной. Дом он купил у дочери коллежского асессора Софии Белинович.

Терпигорев был псаломщиком в Петропавловском соборе, после — диаконом Боголюбской церкви. Она была разрушена в 1930-е годы, сейчас там стоит Речное училище. Также Терпигоревы сдавали квартиры внаем. Как понятно по дате смерти, диакона репрессировали.

В советское время здесь жил основоположник Казанской школы археологов Николай Калинин, один из инициаторов создания музея Горького, исследователь Казанского кремля.

На фотографии дом еще жилой, через несколько лет, в 2012-м, его расселят. Самое занятное, что здесь жили и предки Ильи Евлампиева, чей дедушка по матери принадлежит к роду Терпигоревых.

А в 2014—2017 годах здание реконструируют, заменив 70% деревянного сруба, наличники и карнизы также сделают заново. Финансовые вложения тогда оценили в 70 млн рублей.

В 2020-м компания «АС-Ком» архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых выставила здание на продажу за 80 млн. Теперь в нем работает ресторан.

Угол с Муштари. Слева наверху — ныне изрядно потрепанный дом Аносова, тогда еще — детский сад. предоставлено Ильей Евлампиевым

Деревья

Обратите внимание на огромные деревья, которые летом дают невероятную тень, — они составляют значительную часть очарования старинных улиц Казани. Сейчас все это великолепие замещают новые небольшие насаждения, при этом сохранилась усадебная растительность. В современных реалиях такие деревья давно бы по весне безжалостно кронировали.

Сейчас в середине фото должен быть пустырь. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Петрова — Бартеньевой (Ульянова-Ленина, 65)

Занятно, что и этот дом числится за номером 65. Известны два владельца дома. На рубеже XIX — XX веков здесь жил коллежский советник Михаил Петрович Петров. Вторая владелица — мещанка Елизавета Васильевна Бартеньева, которая также обитала на улице Госпитальной (ныне Чехова).

Когда дом Терпигоревых включали в реестр объектов культурного наследия в 2017 году, территория этого дома значилась как строительная площадка. С тех пор она заросла кленом.

Кажется, теперь не увидишь дома с деревянным балконом, выходящим на улицу. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Адо (Ульянова-Ленина, 63)

Дом снесен. До начала 1950-х годов здесь на втором этаже жил с семьей заведующий кафедрой патофизиологии Казанского университета Андрей Адо. После ученого перевели на должность заведующего кафедрой патологической физиологии 2-го Московского медицинского института. В Казани есть улица его имени.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Соловьева (Ульянова-Ленина, 52)

Дом коллежского советника, работника Казанской судебной палаты Сергея Дмитриевича Соловьева и сейчас приметен благодаря своей крыше в стиле фахверк. В 2010 году его начнут приводить в порядок после пожара 2008-го, который, в частности, уничтожил крышу. Теперь дом этот сделан из бетона и обшит сверху «под старину». Живущий здесь Руслан Бикуев назвал этот проект 2013 года «монолитом в паркете».

Известно, что здесь обитал, к примеру, директор Высших женских курсов Сергей Шестаков. Как мы писали, они существовали сначала в 1876—1886 годах, но в 1906-м снова открыли. Шестаков, декан историко-филологического факультета Казанского университета, преподавал там греческий язык и литературу, а после возглавил курсы и руководил строительством здания на Карла Маркса, 74. Дожил до 1940-го, в последние годы составлял каталоги античной и средневековой литературы в Научной библиотеке Казанского университета.

Обратите внимание, что слева еще стоят два крохотных средовых дома в один этаж. Напоминанием о них служит флигель, который скрывается теперь в зарослях за забором.

предоставлено Ильей Евлампиевым