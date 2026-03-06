Азербайджан выводит дипломатов из Ирана после атаки дронов на Нахичевань

Накануне Иран назвал обвинение в запуске дронов в Азербайджан провокацией Израиля

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил журналистам о решении руководства страны вывезти весь дипломатический персонал из Ирана. В заявлении министра отмечается, что соответствующее распоряжение отдал президент Азербайджана Ильхам Алиев, предписывая эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

Байрамов уточнил, что параллельно ведутся активные переговоры с иранской стороной по поводу инцидента с нападением беспилотника на территории региона Нахичевань. Министр провел телефонный разговор с представителем МИД Ирана, в ходе которого получил обещание о проведении подробного расследования случившегося.

— Этот вопрос требует серьезного рассмотрения, и мы рассчитываем на выполнение обещанного иранской стороной, — заключил министр, добавив, что обеспечение безопасности страны остается приоритетом номер один для президента Азербайджана.

Накануне Иран назвал обвинение в запуске дронов в Азербайджан провокацией Израиля.

Напомним, ранее Азербайджан сообщил о падении двух беспилотных аппаратов, один из которых приземлился вблизи школьного учреждения деревни Шекарабат, а другой повредил терминал нахичеванского аэропорта.

Наталья Жирнова