Celine получила регистрацию бренда Tambour Noir в России
Заявка поступила в Роспатент в декабре 2024 года, решение о регистрации приняли в феврале
Французская компания Celine, входящая в группу LVMH, зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА «Новости».
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в декабре 2024 года. В качестве заявителя указана компания «Селин».
Решение о регистрации товарного знака Tambour Noir было принято в феврале текущего года.
Под этим брендом компания сможет продавать в России свечи, воск, подарочные наборы ароматических свечей и масла для кожи.
Ранее «Реальное время» писало, что бренд Christian Dior зарегистрировал знак Lady Dior в РФ.
