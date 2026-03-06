Новости общества

Celine получила регистрацию бренда Tambour Noir в России

15:04, 06.03.2026

Заявка поступила в Роспатент в декабре 2024 года, решение о регистрации приняли в феврале

Фото: скриншот из видео «Токио Шопинг в Celine Prada Обувь Одежда Весна 2026 Японская Косметика» с канала «blondinka iztokyo»

Французская компания Celine, входящая в группу LVMH, зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в декабре 2024 года. В качестве заявителя указана компания «Селин».

Решение о регистрации товарного знака Tambour Noir было принято в феврале текущего года.

Под этим брендом компания сможет продавать в России свечи, воск, подарочные наборы ароматических свечей и масла для кожи.

Ранее «Реальное время» писало, что бренд Christian Dior зарегистрировал знак Lady Dior в РФ.

Ариана Ранцева

