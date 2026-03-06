Авиакомпании перевезли почти 21 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана

С 2 по 5 марта выполнено 105 рейсов, большинство из аэропортов ОАЭ в города России, включая Москву, Петербург и Казань

Фото: Динар Фатыхов

С 2 по 5 марта российские и зарубежные авиакомпании перевезли почти 21 тыс. пассажиров из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. За этот период было выполнено 105 рейсов, сообщает Минтранс России.

Большинство перелетов — 97 — осуществлено из аэропортов ОАЭ. Самолеты прибыли в Москву, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь рейсов были выполнены из Омана.

На сегодняшний день запланировано 34 вылета, которыми предполагается перевезти 7,7 тыс. пассажиров. Авиакомпании проводят перебронирование на согласованные с зарубежными авиационными властями рейсы в соответствии с ранее приобретенными билетами.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин поручил организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока.

Ариана Ранцева