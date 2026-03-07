От «Хрущевочек» до Гойи: «Высокий горизонт» Ильгиза Гимранова

В Галерее современного искусства открылась большая и теплая выставка Ильгиза Гимранова

Гимранов много творит о детстве. Фото: Артем Дергунов

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась большая выставка Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт». Представлено более 70 произведений автора, причем это не подведение каких-то итогов, все картины написаны в последние годы. В частности, его знаменитые «Хрущевочки», которые на выставке показаны еще и в виде вышивки строчевой гладью, их делала жена художника Лена. Подробнее — в материале «Реального времени».

Собрание, но не ретроспектива

«Высокий горизонт» — новая выставка, которую ГМИИ РТ сделало совместно с галереей Евгения Жудрова в рамках проекта «Казанское время. Художники 1990-х». До этого в ГСИ показывали работы Евгения Голубцова, Татьяны Голубцовой, Олега Иванова.

— Многие, наверное, помнят Гимранова по 1990-м, когда он уже занимался творчеством и был известным художником уже тогда, — напомнила на открытии искусствовед Дина Ахметова.

Гимранов родился в Казани в 1960 году, но вряд ли кто-то назовет его «юбиляром». «Реальное время» рассказывало, как в конце 1980-х художник открывал в городе первую негосударственную галерею Казани «Арсенал». Теперь же его работы можно увидеть в Государственном Русском музее, музее «Эрарта», а также в нашем Национальном музее РТ и других собраниях.



— Здесь столько воздуха, столько потрясающих нюансов, — восхищалась работами Гимранова директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. Она вспоминала, как в ГСИ выставляли «Хрущевочки»: «Мы воссоздали нашу жизнь рядом с этим хрущевочками, наверное, потому что в этих хрущевочках мы очень счастливо жили. Когда в мире одна беда приходит за другой, то, что было, воспринимается светлым и радостным явлением».

Ильгиз Гимранов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Евгений Жудров напомнил, что серия «Хрущевочки» выставлялась в представительстве Россотрудничества в Лондоне в 2018 году:

— Я немного переживал, думал: не их же тема, как они воспримут. Но нормально, у них тоже был фонд социального жилья. Это тот редкий случай, когда проект оценили и простой зритель, и искусствоведы.

Как пояснил Жудров, на «Высоком горизонте» показывают сразу несколько проектов художника, но это не ретроспектива. Большую часть занимают принесшие художнику большую известность «Хрущевочки» — пейзажи, напоминающие о детстве. Его развитием становится серия «Капитаны облачных фьордов» («Он про космос, внешний и внутренний») уже с блочными домами, где взгляд зрителя устремлен на во двор, а на небо.

В 2020 году, во время ковида, родилась идея «Хроники плоских земель»: убирается все живое, зритель остается наедине с бескрайними просторами. Жудров отметил, что искусствоведы увидели в этом схожесть с работами Каспара Фридриха, представителя немецкого романтизма рубежа XVIII—XIX веков. Вероятно, именно эти картины, в которых минимальными средствами воссоздаются линия горизонта и печальные пейзажи, — центральные для выставки. Лаконичность изображенного роднит их одновременно и с ранним авангардом, и и гравюрами.

Серия, посвященная Гойе. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Теперь — гладью

Впрочем, ценность работ Гимранова в том и заключается, что их можно трактовать по-своему. К примеру, все эти серии обозначены только в пресс-релизах и прямой речи — на этикетках их не встретишь. Так что, по сути, зрители вольны придумывать и свои «циклы».

«Хрущевочки», кстати, тоже вернулись — в виде небольших вышивок строчевой гладью, которые выполнила жена художника Елена, добавив к экспозиции еще и домашнего уюта.

Наконец, здесь есть пять картин цикла «Гойя на все времена», посвященного серии сатирических гравюр «Капричос» Франсиско Гойи. Этот цикл Гимранов намерен продолжать.

— По поводу серий, направлений — это все, конечно, интересно, — отметил сам Гимранов. — Но я, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность Ильдару Ханову, который научил меня работать. Работа художника — достаточно тяжелая вещь. Бывает моменты, когда рисуешь, устал, все ерунда, не идет. Самое главное в этот момент себя пересилить.

Также Гимранов подчеркнул, что все его серии продолжают существовать. А многих работ, конечно, нет.

Серии зритель определит сам. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я — шведский король!»

Рассказывая о некоторых работах, Гимранов одновременно серьезен и ироничен, указывая на источники вдохновения. Черно-белая серия, встречающая посетителей на входе, посвящена поиску себя и эксапизму. Одна из этих картин названа по песне группы «Воскресение» — «Ушли искать страну» («Где жизнью жизнь полна, За песней вслед»). На фоне домов с приветом Каземиру Малевичу нарисована игрушечная ракета.

На другой работе Гирманов указал на крошечный самолет и сообщил , что это оммаж Георгию Нисскому, большому поклоннику авиации — его работу юный художник увидел в детстве в ДК химиков и с тех пор полюбил.

Многих зрителей привлекла картина «Ночь лимоном и лавром пахнет», названная по цитате из «Каменного гостя» Александра Пушкина.

— На самом деле эта работа, знаете, как называется? — указал Гимранов. — «Я — шведский король! Балбес ты, барсик, а не шведский король!».

Выставка будет открыта для посещения до 12 апреля.

1 / 13 Артем Дергунов

