Бердыев отсутствовал на тренировке «Рубина» из-за поездки с Миннихановым в Кукмор
Главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев пропустил тренировку «Рубина» из-за поездки в Кукмор. Это следует из информации на сайте казанского футбольного клуба.
Вчера генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов и главный тренер команды Курбан Бердыев сопровождали президента Республики Татарстан Рустама Минниханов в его рабочей поездке в Кукморский район.
Там они приняли участие в благотворительной акции «Добрый футбол» и побывали на финальных играх ежегодного турнира по футболу на Кубок Рината Мухаметшина, сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, что 23 августа Бердыев не появился на открытой тренировке «Рубина». Вместо главного тренера команды на вопросы журналистов отвечал его помощник, тренер вратарей команды Виталий Кафанов.СпортФутбол
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