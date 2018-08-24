Новости спорта

18:40 МСК
Новости раздела
Спорт

Бердыев отсутствовал на тренировке «Рубина» из-за поездки с Миннихановым в Кукмор

17:14, 24.08.2018
Бердыев отсутствовал на тренировке «Рубина» из-за поездки с Миннихановым в Кукмор
Фото: Пресс-служба президента РТ

Главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев пропустил тренировку «Рубина» из-за поездки в Кукмор. Это следует из информации на сайте казанского футбольного клуба.

Вчера генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов и главный тренер команды Курбан Бердыев сопровождали президента Республики Татарстан Рустама Минниханов в его рабочей поездке в Кукморский район.

Там они приняли участие в благотворительной акции «Добрый футбол» и побывали на финальных играх ежегодного турнира по футболу на Кубок Рината Мухаметшина, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 23 августа Бердыев не появился на открытой тренировке «Рубина». Вместо главного тренера команды на вопросы журналистов отвечал его помощник, тренер вратарей команды Виталий Кафанов.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты