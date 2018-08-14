Итоги дня: задержание мэра Оренбурга, санкции США против России и обрушение моста в Генуе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 14 августа.

Конгресс США опубликовал сегодня официальный текст законопроекта о новых санкциях против банков и госдолга России. Кроме того, Соединенные Штаты ограничили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки в размере 600 тыс. рублей от строительной компании. По данным Следкома, денежное вознаграждение Арапов получил вместе со своим заместителем, ранее арестованным Геннадием Борисовым.



В Италии близ города Генуя обрушился построенный в 1968 году мост. В результате трагедии погибли около 20 человек. Десятки автомобилей остались под завалами. Позднее в Сети опубликовали видео с места происшествия.

Тем временем в Министерстве финансов предложили ввести экологический налог вместо платы за негативное воздействие на окружающую среду. А Минпромторг размышляет над отменой нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий.

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий по итогам первого полугодия 2018 года, уступив только Ставропольскому краю и Мурманской области.