Минфин РФ предложил ввести новый налог

В Министерстве финансов предложили ввести экологический налог. Он должен заменить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Соответствующие поправки разработаны для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера, передает «РИА Новости».

Минфин ранее сообщал о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.