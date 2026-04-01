От сберегательных касс до цен на шампанское: топ-10 инициатив Фаррахова в Госдуме
Парламентарий стал автором более 90 законопроектов
Сегодня депутат Госдумы Айрат Фаррахов стал исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). В качестве руководителя медвуза парламентария представили коллективу глава Минздрава России Михаил Мурашко и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «Реальное время» собрало «десятку» самых интересных инициатив парламентария за 10 лет работы в ГД.
Путь от медбрата до зампредседателя Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства
— Весь его профессиональный путь неразрывно связан с отраслью здравоохранения Республики Татарстан. Это особенно ценно, когда родную альма-матер возглавляет человек, глубоко понимающий ее историю и потенциал. Уверен, что профессиональные знания, глубокое понимание как региональных, так и общегосударственных задач медицины станут прочным фундаментом для новых достижений университета, — заявил глава кабмина РТ. — Уверен, что под вашим руководством КГМУ сохранит и приумножит свои передовые позиции, продолжая готовить медицинских специалистов самой высокой квалификации.
Михаил Мурашко назвал Айрата Фаррахова опытным руководителем, прекрасно знающим регион, систему управления и нормативно-правового регулирования: «Уверен, под его руководством университет сохранит достигнутые позиции и, конечно, продолжит свое развитие».
Напомним, Фаррахов родился 17 февраля 1968 года в Агрызе (Татарстан). В 1993-м он с отличием окончил КГМУ. Причем еще во время обучения будущий врач начал работать медбратом. После выпуска из «дверей университета» Фаррахов два года проходил клиническую ординатуру по хирургии в Республиканской клинической больнице, а в 1996-м прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров (финансовый менеджмент).
В 2002-м его назначили замглавного врача по хирургии РКБ Минздрава республики, а уже через год Фаррахов стал замглавврача по медчасти в той же больнице.
В 2006-м он перешел на работу начальником в Управления здравоохранения исполкома Казани, а в 2007 году стал главой Минздрава Татарстана.
В 2013 году Фаррахов переехал в Москву, где занял должность замминистра здравоохранения России, на которой курировал вопросы финансового обеспечения отрасли здравоохранения. Еще через год он стал замминистра финансов России. С 2016 года — депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам.
Топ-10 инициатив Айрата Фаррахова в Госдуме
За шесть лет работы в парламенте Фаррахов стал соавтором более 90 законодательных инициатив, следует из опубликованных законопроектов. «Реальное время» собрало «десятку» самых интересных инициатив депутата из Татарстана.
Ввести строительные сберегательные кассы
Так, депутат вместе с коллегами вносил в Госдуму законопроект о строительных сберегательных кассах (ССК), который позволил бы россиянам улучшить жилищные условия за счет накопленных на счете сбережений.
Предполагалось, что вкладчик будет вносить в течение определенного срока сберегательные взносы, а ССК под контролем ЦБ России — управлять этими сбережениями. Когда накопленная сумма составит 30—50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик сможет приобрести право на получение кредита в объеме, необходимом для покупки квартиры, следует из законопроекта.
Упростить снятие наличных в малых населенных пунктах
Фаррахов совместно с другими депутатами выступал за то, чтобы упростить снятие наличных в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), расположенных в малых населенных пунктах.
Как подчеркивали авторы, сейчас зачастую предприниматели, ведущие бизнес в селах, используют патентную систему налогообложения, которую нельзя использовать при оказании кредитных и иных финансовых услуг, что ограничивает возможности торговых точек предоставлять услуги по снятию наличных.
В связи с этим авторы предлагали разрешить использовать патентную систему торговым точкам, в которых можно снять наличные или внести их на банковский счет, но только если они находятся в селах. Данная мера повысит доступность финансовых услуг для проживающих в деревнях, подчеркивали инициаторы.
Усилить контроль за оборотом вейпов
Фаррахов был одним из авторов проекта закона, согласно которому предлагалось усилить контроль над оборотом электронных сигарет. Цель надзора — уменьшить объем нелегальной продажи вейпов. В частности, людям от 18 лет предлагали запретить перемещать по России более 200 немаркированных изделий с нагреваемым табаком или более 50 миллилитров продукции с никотинсодержащей жидкостью на человека.
Сохранить за регионами право закупки лекарств у единого поставщика
Кроме того, депутаты, включая Фаррахова, выступали за то, чтобы дать право госучреждениям закупать лекарства у единого поставщика, а именно у госунитарного предприятия региона либо акционерного общества, сто процентов акций которого принадлежат региону. На момент написания законопроекта эта схема уже работала в 15 регионах России, включая Татарстан.
По словам авторов инициативы, с 1 июля 2023 года в связи с принятием соответствующих поправок возможность закупок регионов у единственного поставщика отменяется, что может спровоцировать рост цен на лекарства, доступность лекарств. Как говорил сам Фаррахов, централизованная система лекарственного обеспечения доказала свою эффективность в сложные периоды, в том числе и в пандемию коронавируса. Именно поэтому важно сохранить ее и в будущем. Если госучреждения будут закупать лекарства у единого поставщика, это поможет сохранить ценовую доступность препаратов для населения.
«Притормозить» рост цен на шампанское
Помимо этого, члены Комитета Госдумы по бюджету и налогам , где работает Фаррахов, предлагали «притормозить» рост цен на шампанское. Для достижения данной цели авторы выступали за постепенное повышение акциза на игристые вина и шампанское, а именно: с 1 мая 2024 года — до 119 рублей, с 1 января 2025 года — до 124 рублей вместо 143 рублей, а с 1 января 2026 года — до 129 рублей вместо 153 рублей.
Повысить престиж врачебной профессии
Также Фаррахов стал одним из авторов законопроекта, направленного на повышение престижа врачебной профессии и декриминализацию деятельности по оказанию медпомощи. Так, депутат предложил уточнить понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга» в законодательстве.
Как рассказал парламентарий «Реальному времени», использование термина «медицинская услуга» должно ограничиваться финансовым учетом, а врачи, которые оказывают медпомощь, не должны рассматриваться как исполнители услуг.
Цель данных уточнений — снизить уголовное преследование врачей, дав им большую свободу в принятии нестандартных и рискованных решений, поскольку врачи часто вынуждены выходить за рамки специальных протоколов при оказании медпомощи, учитывая индивидуальные особенности пациентов и ситуации.
Снизить в регионах ставки по налогам на имущество
Еще одно предложение — введение дополнительных льгот по налогам на имущество. В частности, регионам предлагали снизить ставки по налогу на имущество организаций с 2% до 0,3% для жилых помещений, гаражей, машино-мест.
Кроме того, инициаторы выступали за урегулирование порядка налогообложения прибыли организаций и дополнительную настройку института единого налогового счета, а именно за уточнение того, как определять совокупную обязанность налогоплательщика с учетом представленных расчетов и исполнения обязанности по перечислению платежей в бюджет с применением ЕНС.
Туда же вошло предложение расширить периметр применения налога на дополнительный доход и установить единую ставку НДФЛ «в пределах 13—15 процентов для фрилансеров и тех, кто работает в удаленном режиме».
Разрешить рубки ухода в защитных лесах
На особо защитных участках лесов Фаррахов и другие депутаты предлагали разрешить рубки ухода (удаление из насаждения нежелательных деревьев, — прим. ред. ). По словам авторов, сейчас, согласно Лесному кодексу, допускается выборочная рубка только для вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, что не позволяет осуществлять уход за лесами. В этой связи парламентарии предложили разрешить вырубать уход на особо защитных участках лесов.
Информировать бизнесменов через «Госуслуги» об исключении из МСП
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам предложил в обязательном порядке сообщать бизнесменам о том, что их исключат из реестра малого и среднего предпринимательства (сокр. МСП).
Такое нововведение, со слов парламентария, поможет бизнесу вовремя предпринять шаги для возвращения в систему. Также он отметил «плюс» для государства от внедрения данного новшества: бюджет страны вовремя начнет получать налоги.
Кроме того, Фаррахов отметил, что присылать такие уведомления нужно через портал «Госуслуги», чтобы избежать дополнительных трат от «бумажного» оповещения.
Позволить регионам штрафовать граждан за неуважение к госсимволам субъектов
Замыкает топ-10 законопроект Госсовета Татарстана и Фаррахова, согласно которому регионам предложили разрешить штрафовать граждан за неуважение к госсимволам субъектов, выраженное в интернете.
По словам Фаррахова, документ разрешает штрафовать за такое нарушение не только жителей региона, но и граждан, проживающих в соседних субъектах России.
В Правительстве инициативу не поддержали, но парламентарии продолжили работу над документом.
