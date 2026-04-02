В Приволжье выявили более 160 нелегальных финансовых компаний
В 2025 году Волго-Вятское ГУ Банка России зафиксировало 138 «черных кредиторов» и 12 организаций с признаками финансовых пирамид
В 2025 году выявили 162 компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в регионах своего присутствия. Из них 138 организаций классифицируются как «черные кредиторы», сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.
Банк России также зафиксировал случаи незаконного привлечения средств граждан через схемы сетевого маркетинга с покупкой виртуальных карт лояльности, обещающих бонусы за привлечение новых участников. Такие компании не ведут реальной деятельности и не могут гарантировать доходы.
Кроме того, в 2025 году в регионах Волго-Вятского ГУ выявлено 12 компаний с признаками незаконного привлечения инвестиций, включая четыре — в Татарстане, три — в Нижегородской области и Удмуртии, две — в Самарской области.
Также обнаружено 12 организаций с признаками финансовых пирамид: четыре — в Татарстане, по две — в Кировской, Самарской, Пензенской областях и в Удмуртии.
В Нижегородской области выявлено 34 субъекта с нелегальной деятельностью, из них 31 «черный» кредитор и три компании, незаконно привлекавшие инвестиции.
Регионы присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России включают Нижегородскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также республики Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию и Чувашию.
Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций за год.
