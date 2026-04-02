Южный циклон изменил погоду в Татарстане на более дождливую

В Татарстане кардинально изменилась погода после почти трехнедельного периода аномального тепла. Если раньше температура была на 5—9 градусов выше нормы, то теперь в республику пришел южный циклон.



По прогнозу синоптиков, 3 апреля сохранится влияние циклона. Ночью ожидаются туманы и небольшие осадки, днем вероятны кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха составит от +2 до +19 градусов.

В субботу, 4 апреля, с уходом атмосферного фронта осадки прекратятся, днем республику накроет гребень повышенного давления. Ночью и утром местами возможен туман, температура воздуха поднимется до +15 градусов. 5 апреля начнется без существенных осадков, но днем большинство районов республики окажутся под влиянием нового циклона. Пройдут небольшие дожди, на западе до умеренных. Температура воздуха останется в пределах от +10 до +15 градусов.

Начало следующей недели принесет продолжение теплой погоды с периодическими дождями. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от +8 до +13 градусов.

Наталья Жирнова