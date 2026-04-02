ОАЭ убрали из мониторинга цен на туры от Росстата

При этом в него вошли Юго-Восточная Азия и Китай

Росстат внес изменения в методику расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) в сфере туристических услуг. С 30 марта 2026 года в еженедельное отслеживание цен для расчета ИПЦ вместо поездок в ОАЭ будут включены туристические направления в страны Юго-Восточной Азии.

Параллельно в ежемесячное наблюдение добавлена новая категория «Поездка в Китай», которая ранее не учитывалась при формировании индекса.

При этом общая структура расчета ИПЦ остается неизменной: ежемесячный индекс продолжит формироваться на основе 558 позиций, а еженедельная оценка будет производиться по 110 товарам и услугам.

Наталья Жирнова