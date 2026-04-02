«Мы рассматриваем судьбу Сююмбике не просто как личную драму, а как трагедию распада великих династий»

Казанская команда подготовила в ногайском театре саунд-драму о царице

«Cинтеза глубокого уважения к ногайской истории и смелых театральных технологий». Фото: предоставлено Булатом Минкиным

В Государственном ногайском драматическом театре прошли премьерные показы спектакля «Суюмбийке. Шоьл кызы» («Сююмбике. Дочь степей», 12+). Режиссер — казанец Булат Минкин, он же совместно с преподавательницей Казанского театрального училища Мариной Шишкаревой написал текст. Художник-постановщик — Гузель Гарипова, композитор — Ильнар Файзутдинов. Как работалось казанской команде в селе Терекли-Мектеб?

«Сделать так, чтобы история Сююмбике перестала быть просто легендой»

Ногайский театр появился в 2001 году в Ногайском районе Дагестана, в его труппу вошли выпускники факультета культуры актерского отделения Дагестанского государственного университета. В 2014-м, кстати, театр приезжал в Татарстан со спектаклем «Ты моя мама» Батуллы Турая. В 2024 году директором театра стала заслуженная артистка Республики Дагестан Гульфия Кокоева.

Как рассказал Булат Минкин, в мае прошлого года с ними связалась заведующая по литературной части Ногайского театра Рамзия Шабанова и предложила несколько тем на выбор, связанных с ногайской историей и культурой. Среди них была и история Сююмбике — дочери ногайского правителя Юсуфа и регентши Казанского ханства. В пьесе рассказывается история «ногайской принцессы» в рамках истории XVI века.

За сценографию спектакля отвечала Гузель Гарипова. предоставлено Булатом Минкиным

— Этот спектакль — результат синтеза глубокого уважения к ногайской истории и смелым театральным технологиям, — отмечает Кокоева. — Мы создали полотно, где каждый звук, каждый шов на костюме и каждая реплика работают на одну цель: сделать так, чтобы история Суюмбике (так пишут ее имя ногайцы, — прим. ред. ) перестала быть просто легендой и стала живым, пульсирующим опытом для каждого зрителя, напоминая о великих корнях и несгибаемой силе духа.

— Было непросто, так как хотелось раскрыть эту тему по-новому и с нестандартного ракурса, — говорит Минкин. — Так в пьесе появились акыны, которые на протяжении всего спектакля перевоплощаются в различных персонажей. Потом я еще больше усложнил себе работу: понял, что все это должно быть в стихотворной форме. Для этого я подключил коллегу Марину Шишкареву. Всего на создание этой пьесы ушло 2—3 месяца. Получился такой авторский вольный байопик в стихах. Также особое место уделяется образу степи — она занимает ключевую смыслообразующую роль в пьесе.

Булат Минкин и Гульфия Кокоева (в центре) с актерами. предоставлено Булатом Минкиным

Домбра, мечи, камни

В постановке актеры не только играют, но и создают музыкальную партитуру. Для этого Минкин позвал композитора Ильнара Файзутдинова, который работал с ним в похожей форме в спектакле «Бугульма/Изгибы/Извилины/Жизни», впервые показанном на альметьевской лаборатории «Караш».

— У нас в спектакле нет ни единой записанной мелодии — все это артисты создают сами с помощью мечей, ногаек, казана, палок, пеньков, камней, драгоценностей, металлических цепей. Плюс есть три музыкальных инструмента: домбра, кыл-кубыз, дэф. Такая форма, как мне кажется, дает большее погружение в древность, — рассказал Минкин, который провел в Терекли-Мектебе больше месяца. Добавим, что репетиции шли по 10—12 часов в сутки.

Художник Гузель Гарипова работала на расстоянии. Она отмечает, что самой сложной и объемной частью сценографии была предварительная подготовка:

— Я о ногайцах знала мало, поэтому пришлось изучить довольно много литературы об их декоративно-прикладном творчестве (тут мне помогла советами Дина Гатина-Шафикова), костюмах и народе в целом, отсмотреть много визуала, который они создают сами о себе: видео, документалки, фото. Изначально спектакль назывался «Дочь степей», поэтому степь как явление, цвет и быт ногайцев в степи были главными референсами в работе. Сама сцена оказалась сложной конфигурации, поэтому мы с Булатом решили сделать несколько планов и глубину за счет использования нескольких завес, контрового света и силуэтов. Так появились полупрозрачные полотна на основе традиционных ногайских войлочных ковров — киизов.

Что касается костюмов, то все образы, кроме Сююмбике, были задуманы так, что перевоплощение происходило с помощью атрибутов и реквизита, который использовался в конкретных сценах:

— Здесь важно было проработать унифицированный силуэт таких персонажей, чтобы они могли работать вместе как фон, как хор, в виде отдельных героев или стать участниками «теневого театра», — говорит Гарипова. — Поэтому за основу был взят традиционный стеганый ногайский каптал (тесьма), при этом были исключены яркие цвета, блестящие ткани, золотые позументы и формализация, но добавлено больше отсылок к аутентичным украшениям и декору.

На репетиции спектакля ушло больше месяца. предоставлено Булатом Минкиным

Степной код

— Для ногайской культуры этот спектакль имеет особое, сакральное значение, — говорит Кокоева. — В последнее время образ Сююмбике воспринимался преимущественно через призму казанской истории, но мы решили сделать акцент на ее корнях.

Ключевые аспекты новизны:

Возвращение дочери степи. Сююмбике — дочь великого ногайского бия Юсуфа. В спектакле мы впервые так громко заявляем о ее «степном коде». Это возвращение героини в родное культурное пространство.

Ногайская идентичность через звук. В саунд-драме используются традиционные ногайские мотивы: звуки степного ветра, топот коней, звучание старинных инструментов. Для народа это возможность услышать свою историю, которая звучит не из учебника, а через живую энергию звука.

Трагедия рода и народа. Новизна в том, что мы рассматриваем судьбу Сююмбике не просто как личную драму, а как трагедию распада великих династий. Это глубокое размышление о том, что такое ногайский дух, верность корням и самопожертвование ради своего народа. Для ногайского зрителя это спектакль-рефлексия, спектакль-память.