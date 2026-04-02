Более 12 тыс. мест в детсадах Казани распределят в 2026 году

Родители могут подавать документы через «Госуслуги» или лично, решения принимаются в течение нескольких дней

В Казани стартовала кампания по зачислению детей в первые классы и детские сады, которая охватит более 27 тыс. детей. Процедуры переведены в электронный формат, сообщает мэрия.

Прием заявлений в школы проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня — для детей на закрепленной территории и льготников; с 6 июля по 5 сентября — для остальных. Документы можно подать через порталы госуслуг, по почте или лично.

Решения о зачислении принимаются в течение 3—5 рабочих дней. Отказ возможен при отсутствии мест, а для иностранцев — также при неполном пакете документов или неподтвержденном знании русского языка.

В 2026 году в детские сады распределят более 12 тыс. мест через систему «Электронный детский сад». Родители могут отслеживать статус заявлений на портале «Госуслуги» и при необходимости обращаться в районный отдел образования.

Ариана Ранцева