Директором Казанского зооботсада стала Асия Гиззатуллина

Директором Казанского зооботанического сада назначена Асия Гиззатуллина. Ранее она работала арт-директором и заместителем директора МБУ «Дирекция парков и скверов Казани», сообщила мэрия Казани.

Назначению предшествовал конкурс. На первом этапе в Казанской ратуше свои проекты развития учреждения представили семь кандидатов. Работы оценивала комиссия во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным, вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой, министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным и директором фонда «Институт развития городов РТ» Наилей Нагумановой.

По итогам отбора Гиззатуллина вошла в число четырех финалистов. В своем проекте она предложила развивать зооботсад как многофункциональное пространство для отдыха и уделить внимание благоустройству исторической части и прибрежных территорий озера Кабан.

Директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили отметил, что перед новым руководителем стоят задачи по управлению учреждением, организации завоза животных, внедрению современных технологий содержания флоры и фауны, а также подготовке концепции реконструкции исторической части зооботсада.

Ариана Ранцева