В Челнах задержали подростка по подозрении в краже кольца из ювелирного салона

17-летний местный житель подозревается в открытом хищении золотого кольца весом около 5 граммов. Ущерб магазину оценили более чем в 100 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из ювелирного салона. Об этом сообщил представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 24 марта в одном из ювелирных магазинов. По данным полиции, злоумышленник открыто похитил мужское золотое кольцо весом около 5 граммов. Ущерб представители администрации салона оценили в сумму свыше 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Набережных Челнов, ранее судимый за кражи.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Ариана Ранцева