США ограничили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

Соединенные Штаты ограничили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не предоставит Конгрессу уведомление о «выполнении Москвой» соответствующего договора. Об этом говорится в тексте оборонного бюджета.

«Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат», — цитирует текст документа "РИА Новости".

В оборонном бюджете уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Ответственность за оценку выполнения данного требования возлагается на госсекретаря США.

Ранее Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $716 млрд на 2019 год.