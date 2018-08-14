Нулевую ставку НДС для медизделий могут отменить

Минпромторг предлагает отменить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий. Мера должна стимулировать развитие конкурентоспособного российского производства.

«Для формирования фундамента развития отрасли целесообразно рассмотреть ряд общих мер налогового стимулирования, таких как: <...> отмена нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий для выравнивания конкурентоспособности по цене отечественной медицинской продукции, производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих», — говорится в Стратегии развития медицинской промышленности России до 2030 года, разработанной ведомством.

Налоговые вычеты разработчики стратегии предлагают производить компаниям по затратам на обучение сотрудников (как инструмент решения проблемы нехватки высококвалифицированных кадров), по налогу на прибыль от реализации продукции на экспорт и для компаний, создающих новые рабочие места, стимулирующие к расширению производства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.