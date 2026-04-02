Туман ожидается в Татарстане вечером 2 апреля и утром 3 апреля

По прогнозу синоптиков, неблагоприятное погодное явление местами затронет территорию республики, в Казани туман ожидается вечером и ночью

Во второй половине дня и вечером 2 апреля, а также ночью и утром 3 апреля 2026 года на территории Татарстана местами ожидается туман, сообщает ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в Казани туман прогнозируется вечером 2 апреля, а также ночью и утром 3 апреля.

Жителей и водителей просят учитывать ухудшение видимости при передвижении.



Ариана Ранцева