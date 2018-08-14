Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу кибермошенничеств — Генпрокуратура

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, уступив только Ставропольскому краю и Мурманской области. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.



Четвертую строчку рейтинга заняли Москва (34) и Саратовская область (31). Ведомство также констатировало семикратный рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей в этом году.

«Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 года возросло в семь раз», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экономика России может потерять от киберпреступности более 1 трлн рублей.

