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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу кибермошенничеств — Генпрокуратура

13:04, 14.08.2018
Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу кибермошенничеств — Генпрокуратура
Фото: pixabay.com

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, уступив только Ставропольскому краю и Мурманской области. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.

Четвертую строчку рейтинга заняли Москва (34) и Саратовская область (31). Ведомство также констатировало семикратный рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей в этом году.

«Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 года возросло в семь раз», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экономика России может потерять от киберпреступности более 1 трлн рублей.

Происшествия Татарстан
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