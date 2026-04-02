Apple приостановила обработку платежей в России с 1 апреля

Пользователи не смогут оплачивать подписки и покупки в App Store при нулевом балансе

Корпорация Apple сообщила, что с 1 апреля в России недоступна обработка платежей для покупок в App Store. Об этом говорится в русскоязычной версии сайта поддержки.

Это затрагивает подписки Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, покупки рингтонов, Apple Podcasts, Apple TV и покупки в App Store. В случае отсутствия средств на балансе совершение новой покупки и продление подписок станут невозможными.

Apple отметила, что оставшиеся средства на балансе можно использовать, промокоды действуют. Уже купленные приложения и материалы останутся доступны, а данные в iCloud+ сохранятся даже после окончания подписки.

Ранее «Реальное время» писало, что в Великобритании оштрафовали Apple за выплаты сервису Okko.

Ариана Ранцева