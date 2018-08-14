В Сети появилось видео с места обрушения моста в Генуе

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В сети появилось видео с места обрушения моста в городе Генуя на северо-западе Италии.

В результате обвала конструкции длиной около 200 м погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает RT.

Отмечается, что построенный в 1968 году мост давно вызывал опасения у специалистов.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения также повреждены около десятка автомобилей, под завалами находятся люди.