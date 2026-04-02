В Бугульме на обслуживание фонтанов потратят 1,5 млн рублей

Средства направят на светомузыкальный, плавающий, сухой и другие городские фонтаны для подготовки к зиме

В Бугульме на 2026 год запланированы техническое обслуживание и подготовка к зиме городских фонтанов. На эти работы предусмотрено 1,5 млн рублей. Об этом известно из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

В перечень объектов входят светомузыкальный фонтан на площади Ленина, плавающий фонтан на водоеме, сухой фонтан на площади Ленина, фонтан в сквере Ненастина и фонтан в сквере Сайдашева.

Работы будут включать консервацию оборудования, проверку систем и подготовку к зимнему периоду эксплуатации.

Ранее «Реальное время» писало, что на содержание фонтанов в Казани направят почти 25 млн рублей.

Ариана Ранцева