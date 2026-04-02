ФСБ: на взятке 700 тысяч рублей поймали военкома Альметьевска

По версии силовиков, он брал деньги за покровительство частнику, привлекавшему граждан на контрактную службу

В Татарстане задержан военный комиссар Альметьевского района Руслан Корников. Как сообщили «Реальному времени» в региональном управлении ФСБ, его взяли с поличным при получении взятки 700 тысяч рублей.

Передача денег происходила в автомобиле. В задержании участвовали оперативники УФСБ по Татарстану и их коллеги из экономической полиции. Военные следователи уже возбудили дело по части 5 статьи 290 УК РФ.

Как полагают силовики, военком района предложил частному предпринимателю внести плату за общее покровительство его деятельности в сфере привлечения граждан на контрактную службу.

Кроме того, у сотрудников следствия и оперативников есть основания полагать, что ранее задержанный, используя служебные полномочия, неоднократно передавал частнику данные об обратившихся в военкомат добровольцах для фиктивного оформления их документов как рекрутированных. В результате с ноября 2025 года по март 2026-го предприниматель таким образом оформил четырех «рекрутов», за привлечение которых должен был получить 1,2 млн рублей. По мнению сотрудников спецслужб, большая часть этой суммы — 1 млн 56 тысяч рублей — предназначалась военному комиссару.

Силовики поделились кадрами первоапрельского задержания в Альметьевске. На них видно, как оперативник в белом опрометью бежит по парковке к белому джипу, вытаскивает с водительского сиденья и кладет на капот соседней машины человека в форме зеленого цвета с красными погонами. Тот сопротивления не оказывает. Следом подбегают другие оперативники: начинают изымать из карманов задержанного ключи и другие вещи, одновременно застегивая наручники.

По данным источников «Реального времени», причастность к тяжкому коррупционному преступлению задержанный отрицает.

На должность военного комиссара Альметьевска и Альметьевского района подполковника запаса Руслана Корникова назначили в декабре 2024 года. После окончания высшего военного командного строительного училища в Тольятти он служил на офицерских должностях под Барнаулом, в Бийске и Новосибирске. До перевода в Татарстан занимал пост военкома Бийска, Бийского и Солтонского районов Алтайского края.

