06:36 МСК
ФНС может ввести автоматизированную систему мониторинга за переводами россиян

12:11, 02.04.2026

Переводы свыше 2,4 млн рублей попадут под автоматический контроль, а деньги от родственников и обычные бытовые переводы останутся без внимания

Фото: Динар Фатыхов

С 2027 года в России планируется усилить контроль за крупными денежными переводами физических лиц. Налоговые органы получат возможность автоматически отслеживать поступления на счета граждан, превышающие 2,4 миллиона рублей в год, сообщает «Ъ».

Новая система контроля будет основана на обмене данными между ФНС и Банком России, однако не все переводы попадут под проверку — деньги от родственников и обычные бытовые переводы останутся без внимания.

Сумма в размере 2,4 млн рублей выбрана потому, что это примерно столько же, сколько может заработать самозанятый, и только 3% людей получают больше этой суммы.

Сейчас подобные меры применяются только в рамках проверок и взыскания задолженностей. Эксперты отмечают, что нововведение расширит возможности выявления незадекларированных доходов.

Наталья Жирнова

