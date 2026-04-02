Улица Баумана в Казани на месяц станет зоной строительных работ

На участке в районе домов №29/11 и 27 ограничат движение с 6 апреля по 15 мая 2026 года

В центре Казани временно ограничат движение транспорта на улице Баумана. Ограничения связаны с проведением строительных работ в районе домов №29/11 и 27. Информация об этом появилась в документах мэрии города.

Филиал АО «Сетевая компания» — дирекция строящихся объектов — проведет реконструкцию кабельной линии и установит индивидуальный прибор учета. Для этого потребуется устройство приямков под горизонтально-направленное бурение.

Работы продлятся с 6 апреля по 15 мая 2026 года. На время проведения работ будет действовать специальная схема организации дорожного движения. За безопасностью на участке будет следить ГИБДД.

Наталья Жирнова