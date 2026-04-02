Улица Баумана в Казани на месяц станет зоной строительных работ

14:38, 02.04.2026

На участке в районе домов №29/11 и 27 ограничат движение с 6 апреля по 15 мая 2026 года

В центре Казани временно ограничат движение транспорта на улице Баумана. Ограничения связаны с проведением строительных работ в районе домов №29/11 и 27. Информация об этом появилась в документах мэрии города.

Филиал АО «Сетевая компания» — дирекция строящихся объектов — проведет реконструкцию кабельной линии и установит индивидуальный прибор учета. Для этого потребуется устройство приямков под горизонтально-направленное бурение.

Работы продлятся с 6 апреля по 15 мая 2026 года. На время проведения работ будет действовать специальная схема организации дорожного движения. За безопасностью на участке будет следить ГИБДД.

Напомним, что на ремонт дорог трех районов Казани направят 1 млрд рублей.

Наталья Жирнова

