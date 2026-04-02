Ученые КНИТУ-КАИ разработали датчик для измерения влажности почвы

Устройство измеряет влажность по силе тока между электродами и не требует специальной лаборатории или предварительной подготовки среды

Фото: Динар Фатыхов

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали датчик для измерения влажности почвы. Конструкция устройства не требует дополнительных исследований и специального оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

Принцип работы прибора основан на зависимости протекания электрического тока от свойств среды. В сухой почве ток будет очень малым из-за высокого сопротивления, а во влажной — увеличивается.

— В предлагаемом устройстве обеспечивается прохождение тока между двумя электродами через репрезентативный слой грунта — остается только замерить величину тока, — приводит пресс-служба слова доцента кафедры общей химии и экологии КНИТУ-КАИ Идгая Мингазетдинова.

Датчик выполнен в виде «стакана» с днищем и крышкой, на которой закреплена рукоятка. По центру установлен стержневой электрод с острым керамическим наконечником, который обеспечивает прохождение тока через боковой слой грунта. Наружный электрод представляет собой вертикально-решетчатую стенку в виде винтовых спиральных плоских элементов, позволяющих ввинчивать устройство в почву при повороте рукоятки.

При установке датчика грунт попадает внутрь конструкции и уплотняется, что уменьшает количество пустот и повышает точность измерений. Спицы на нижнем днище с острыми гранями режут и дробят комки почвы, формируя более однородную массу.

После ввинчивания датчика в грунт между центральным и наружным электродами подается напряжение от внешнего источника — сети, аккумулятора или батареи. Величину тока определяют по показаниям амперметра или калиброванного измерителя, а фактическую влажность рассчитывают по эталонным номограммам.

В Минобрнауки отметили, что в отличие от существующих аналогов, где влагочувствительный элемент выполнен в виде винтовой спирали с гигроскопическим раствором и требуется измерять высоту столба жидкости с использованием лупы, разработка казанских ученых не требует специальной лаборатории и предварительной подготовки среды. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Ариана Ранцева