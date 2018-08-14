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Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России

13:16, 14.08.2018
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России
Фото: pixabay.com

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против банков и госдолга России.

Документ, как и сообщалось ранее, предполагает введение ограничительных мер против Сбербанка, ВТБ банка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка (ВЭБ).

«Президент (США Дональд Трамп, — прим. ред.) должен немедленно мобилизовать и поддержать ответные действия федеральных органов и правительства для устранения угрозы, создаваемой Правительством Российской Федерации, и работать над предотвращением вмешательства России и других иностранных государственных субъектов в учреждения и демократические процессы Соединенных Штатов», — говорится в законопроекте.

Согласно тексту, Трамп должен публично призвать правительство России вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины, на территории Грузии, Молдовы и приостановить поддержку режима Башара Асада в Сирии.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. В МИД РФ после этого заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.

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