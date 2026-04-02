Путин обсудил Ближний Восток с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры выразили озабоченность в связи с жертвами среди мирного населения и разрушением стратегически важной инфраструктуры.

В ходе разговора также были затронуты проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей, возникшие из-за кризиса в регионе.

— В связи с этим акцентирована важность проводимой при участии России и Саудовской Аравии совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по стабилизации мирового нефтяного рынка, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью активизации политико-дипломатических усилий для достижения долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Ариана Ранцева