Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тыс. рублей от строительной компании.

По данным Следкома, денежное вознаграждение Арапов получил вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, которого на днях арестовали за взятки.

«Мне известно о задержании Евгения Арапова. Факты и обвинения ему предъявят следственные органы. Но недопустимо, чтобы административный центр оказался втянут в скандал. Точку в этом деле должно поставить следствие и суд», — передает «Интерфакс» со ссылкой на управление информационной политики правительства региона.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным силовиков, вице-мэр действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками. Ранее Арапов прокомментировал арест Борисова.