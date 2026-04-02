В Казани направят 64 млн рублей на проведение мероприятий ко Дню Победы

На месте проведения праздника установят сцену, шатер, экран, а также газовые горелки и генераторы холодного дыма

В Казани направят 64,8 млн рублей на проведение мероприятий ко Дню Победы. Деньги выделят из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, основным местом празднования станет площадь Тысячелетия. Исполнитель должен установить там сцену, разместить звуковое оборудование с подсветкой, экран размером 12 на 7,5 метра для трансляции выступлений артистов, а также декорации. Из другого необходимого для проведения торжеств оборудования — трибуны и многоцелевые башни для операторов, подиумы и электролебедки.

Кроме того, на площадке установят шатер высотой более двух метров и площадью девять «квадратов», а также огородят некоторые участки территории сетчатым забором.

Отмечается, что на площадке будет установлено шесть газовых горелок, которые во время проведения праздника создадут эффект огненных столбов максимальной продолжительностью до 8 секунд или огненных шаров. Причем их высота будет варьироваться от 1,5 до 5 метров. Помимо этого, на площадке поставят шесть генераторов холодного дыма, которые будут создавать эффектные ледяные выстрелы, а также машину, с помощью которой выстреливают конфетти.

Кроме того, вечером над акваторией Казанки дадут салют продолжительностью не менее четырех минут.

При этом демонтировать установленные конструкции должны не позднее 14 мая. Заказчиком выступает исполком муниципального образования г. Казань.

Ранее сообщалось, что на содержание фонтанов в Казани направят почти 25 млн рублей.

Никита Егоров