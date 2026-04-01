Гатиятулин хитрее Корешкова, шикарный Галимов и неоднозначный капитан: как «Ак Барс» прошел «Трактор»

Итоги первого раунда плей-офф для казанской команды

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» на старте турнира. Команда Анвара Гатиятулина решила исход противостояния в пяти матчах, закончив серию в Казани. За счет чего «Ак Барс» прошел дальше и что ждать в следующем раунде — читайте в материале «Реального времени».

«Ак Барс» выиграл серию 4:1

«Ак Барс» прошел «Трактор» в пяти матчах. Решающей стала игра в Казани в последний день марта. «Барсы» легко открыли счет уже на седьмой секунде встречи усилиями Артема Галимова, но затем гости перехватили инициативу. В результате счет сравнялся, а все решалось в овертайме. Дополнительное время казанцы начинали в большинстве за удаление Андрея Светлакова в конце третьего периода. Численное преимущество было реализовано прямо перед его окончанием: шайба Дмитрия Яшкина вывела «Ак Барс» во второй раунд плей-офф — 2:1 ОТ в матче и 4:1 в серии.

Несмотря на то, что команда Анвара Гатиятулина выглядела заведомо сильнее соперника, итоговый счет не отражает всей сложности противостояния. «Трактор» цеплялся каждый раз, хотя играли без своих некоторых лидеров. Три из четырех побед были одержаны «Ак Барсом» в овертайме, особенно эпичной выдалась вторая встреча в Челябинске, где хоккеисты провели на льду пять периодов, а судьи отменили три шайбы. Каждый раз «барсы» оказывались чуть быстрее, лучше и эффективнее челябинцев.

Поэтому, оценивая проход «Ак Барса», стоит брать в расчет два момента. Во-первых, почему прошлогодний финалист плей-офф «Трактор» оказался в этот раз в статусе аутсайдера серии. А, во-вторых, из-за чего у подопечных Гатиятулина возникли столь весомые трудности, позволившие кризисному сопернику трижды довести игру до дополнительного времени. Ответы на эти вопросы должны будут дать в тренерском штабе «Ак Барса», чтобы иметь шансы в следующих раундах Кубка Гагарина.

Лидеры «Трактора» сплоховали

«Трактор» подходил к нынешнему плей-офф в очень плохом состоянии. Челябинцев штормило с самого начала сезона. По ходу регулярного чемпионата клубу пришлось даже расстаться с главным тренером Бенуа Гру, который был одной из главных причин прошлогоднего успешного выступления. Канадец, буквально сбежал от проблем, уехав на родину, сославшись на семейные обстоятельства. В последних матчах «регулярки» уральцы смогли подсобраться, выдав четырехматчевую победную серию, в том числе в играх с «Металлургом» и СКА. Команда, наконец, стала слушаться тренера, молодого по меркам работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Евгения Корешкова.

Отсутствие тренерского опыта также стало проблемой для «Трактора» в плей-офф. В каждой игре Гатиятулин оказывался хитрее коллеги. Например, в пятом матче «барсы» никак не могли справиться с вязкой обороной соперника, а в овертайме изменили свой подход в атаке, сделав ставку на работу непосредственно с вратарем, избегая защитников. Корешков к этому был не готов и проиграл. Как и в других трех из четырех поединках серии.

При этом «Трактор» играл без двух важнейших игроков команды. Основной вратарь челябинцев Сергей Мыльников получил травму и выбыл до конца сезона за восемь игр до завершения «регулярки». Также из-за повреждения вылетел лучший защитник уральцев Григорий Дронов. Его ждали в режиме «вот-вот вернется в строй», но так и не дождались. О важности последнего говорит и тот факт, что хоккеиста на пятый матч серии заявили ассистентом главного тренера и задействовали в тренерском штабе на скамье запасных. С микротравмой после второго матча в Казани столкнулся лучший бомбардир «Трактора» Виталий Кравцов. Набрать форму после пропуска одной игры нападающий не смог.

Другие лидеры не показали ничего сверхъестественного. Выделялся только Джошуа Ливо, забросивший три шайбы при четырех результативных баллах — 3+1. Большего ждали от форвардов Александра Кадейкина (1+1), Василия Глотова (0+1) и Андрея Светлакова (0+2), на троих забивших всего один гол. А ведь в межсезонье на каждого из них заглядывались почти все фавориты лиги. Не удалось показать себя защитнику Логану Дэю. Один из лучших защищающихся в КХЛ игроков закончил серию с «Ак Барсом» с показателем полезности «-5». Лучшими у «Трактора» были большинство (3 шайбы, 23,1% реализации) и вратарь. Причем вратарскую позицию считали главной проблемой челябинцев в плей-офф, однако Дмитрий Николаев сыграл выше всяких похвал.

Классный Галимов и неоднозначный капитан

Что касается игры «Ак Барса», то здесь тоже не все так хорошо, как может показаться. Прежде всего это касается действий в большинстве. С одной стороны, «барсы» показали такие же цифры, как «Трактор», — 3 гола с 13 попыток. Но у челябинцев не было пятиминутных розыгрышей без заброшенных шайб, и активность в зоне соперника в неравных составах всегда доставляла сложности обороне «барсов». Очевидно, что Константину Шафранову и всему тренерскому штабу предстоит серьезная работа в этом направлении. В плей-офф без реализации большинства делать просто нечего.

Лучшими в противостоянии с «Трактором» были Артем Галимов и Митчелл Миллер. От первого такой прыти уже никто не ждал. Прошлогодний рекордный по очкам регулярный чемпионат сменился в нынешнем на привычный для этого форварда ниже среднего уровень. Но в плей-офф Галимов действительно удивил. Артем стал лучшим снайпером команды с четырьмя шайбами, а также поделил с Миллером статус лучшего бомбардира «барсов» в текущем Кубке Гагарина. Такая трансформация стала возможной, в том числе из-за того, что Гатиятулин откатил требования к нападающему к тем, которые были у того в сезоне-2024/25. И Галимов сразу же заиграл в яркий хоккей. По Миллеру все было очевиднее некуда. В сегодняшнем составе «Ак Барса» американский защитник — главная звезда. Свой статус Митчелл оправдывает на все 100 процентов.

Перед началом плей-офф казалось, что решающей в серии с «Трактором» станет игра вратарей. Но в реальности голкиперы выглядели достойно. Настолько, что не получится назвать победителя в этом противостоянии. Тимур Билялов и Дмитрий Николаев подтащили свои команды, во многом из-за них разница в счете в каждом матче была минимальной. Лишь в одной встрече «Ак Барс» выиграл с преимуществом в две шайбы. Один матч серии сыграл Максим Арефьев. Бэкап «барсов» отлично справился с задачей подменить Билялова и одержал первую победу за карьеру в плей-офф.

Из плохого выделяется статистика Алексея Марченко. Капитан казанцев в целом проводит неоднозначный сезон, однако в Кубке Гагарина эта неоднозначность только усилилась. С одной стороны, защитник неплохо обороняется, хорошо руководит командой на площадке и помогает тренерам в коммуникации с игроками. Его авторитет не поддается сомнению. Но статистика Алексея удручает. «Трактор» за всю серию забросил десять шайб, в восьми случаях на льду находился Марченко. Более того, в четвертой игре в Челябинске капитан не вышел на третий период и пропустил оба овертайма по решению тренерского штаба. Журналисты попытались «списать» это на травму хоккеиста, но Гатиятулин эту версию не подтвердил. Никто не удивится, если первый матч второго раунда Марченко начнет седьмым или неиграющим защитником.

Ждем минское «Динамо»

«Ак Барс» официально еще не знает соперника по второму раунду плей-офф. Но с вероятностью в районе 90% казанцам предстоит сыграть с минским «Динамо». Для подтверждения факта остается лишь дождаться результатов серий между «Авангардом» и «Нефтехимиком» (3:1 в пользу омичей), а также между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1 — ведут ярославцы). Если фавориты одержат свои четвертые победы, то «Ак Барс» встретится с минчанами. В случае прохода «Нефтехимика» или «Спартака» соперником «барсов» станет другая команда. Но верится в это с трудом.

«Динамо» из Минска в первом раунде не ощутило проблем с московским «Динамо». Белорусы выиграли серию 4:0, одолев москвичей с общим счетом 11:4. Выдающуюся игру показали вратарь Зак Фукале и защитники минчан. Московская команда ни разу не смогла забить дважды в одной игре. Зак Фукале второй сезон подряд проводит сумасшедший плей-офф. Если в прошлом Кубке Гагарина голкипер стал икс-фактором для «Трактора» (дошли до финала), то сейчас он тащит минскую команду. Продолжает геройствовать лучший бомбардир «регулярки» Сэм Энэс, снайперские достижения обновляет Станислав Галиев, а вместе с ними хорошо выглядит 20-летний талант Егор Бориков.

Серия с «Ак Барсом» станет принципиальной для главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова. Опытнейшего специалиста увольняли в свое время из Казани при сомнительных поводах, а сейчас наверняка кусают локти. У тренера есть возможность «отыграться». Не исключено, что увольнявших его людей могут самих отправить в отставку, если «Ак Барс» снова не пройдет второй раунд плей-офф. Слишком давно «барсы» не выигрывали Кубок Гагарина (аж с 2018 года). Такое могут не простить.

В очном противостоянии в двух последних «регулярках» минчане ни разу не уступили «Ак Барсу». «Динамо» Квартальнова выиграла все четыре матча, а последнюю игру в Казани в ноябре 2025-го вовсе закончила разгромом 7:3. В предстоящей возможной серии белорусы получат преимущество домашней площадки за счет более высокого места в таблице чемпионата. «Динамовцы» финишировали на Западе вторыми, уступив только действующему чемпиону Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Так что «Ак Барс» в этом соперничестве не будет считаться фаворитом.