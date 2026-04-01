Локализация без стройки: почему сейчас лучшее время посмотреть на свое производство свежим взглядом

00:04, 01.04.2026

Генеральный директор компании «Протейрос» Арсений Грушелевский рассуждает о возможностях, открывающихся во время экономического спада

Фото: предоставлено компанией «Протейрос»

В условиях спада в обрабатывающих отраслях, непредсказуемой логистики и дефицита кадров многие компании пересматривают свои производственные модели. Локальная оптимизация производства и автоматизация процессов — вместо строительства новых цехов и найма персонала — могут стать инструментами выживания для предприятий в условиях неопределенности. Рассуждает в беседе с «Реальным временем» генеральный директор компании «Протейрос» Арсений Грушелевский.

— В прошлой колонке вы писали о кадровом голоде. Но дефицит рабочих рук — лишь одна из проблем, с которыми сталкивается промышленность. Какие есть еще?

— Вторая — непредсказуемая логистика. Третья — общий спад в обрабатывающих отраслях, который заставляет жестко экономить каждую копейку.

— В таких условиях мало кто решится на инвестиции. Или что-то можно сделать?

— Да, казалось бы, сочетание «спад + неопределенность + дефицит людей» — идеальный рецепт для заморозки всех инвестиций. И многие действительно замораживаются. Но есть и те, кто использует этот момент, чтобы пересобрать свою производственную модель.

Homa Appliances на Unsplash

Сейчас не время для больших строек, но идеальное время, чтобы посмотреть на свое производство свежим взглядом.

От глобальной эффективности — к локальной устойчивости

— Как можно поменять производственную модель? На что можно опереться в условиях неопределенности?

— Еще десять-пятнадцать лет назад казалось бесспорным: будущее промышленности — за переносом заводов в места с дешевой рабочей силой. Азия производит, остальной мир проектирует и продает. Эта модель была эффективной. Но, как выяснилось, неустойчивой.

Сегодня компании все чаще принимают решение не в пользу минимальной себестоимости, а в пользу контроля, скорости и предсказуемости. Глобальные цепочки поставок показали свою уязвимость: чем дальше производство от рынка, тем больше переменных, которые невозможно контролировать. Что выгоднее — произвести дешевле или гарантированно поставить продукт вовремя? Весы все чаще склоняются в сторону гарантированных поставок.

Elevate на Unsplash

Конкурентоспособность сегодня определяется не самой низкой себестоимостью, а способностью управлять неопределенностью.

Первая реакция предприятия на эти вызовы — искать нового поставщика. Вторая, часто паническая, — думать, что придется строить новые цеха, нанимать дополнительный персонал. А если не строить? Если посмотреть на то, что уже есть, и найти там скрытые резервы?

Миф о неизбежной стройке

— Какие резервы могут быть у предприятия?

— Мы часто сталкиваемся с тем, что руководители воспринимают локализацию как проект масштабного строительства. Это пугает, особенно когда спрос падает, а кредиты дорогие.

Но реальность часто иная. На одном крупном агропромышленном предприятии на участке подачи туш и транспортировки тары использовался ручной труд. Вместо того чтобы расширять штат, провели аудит и внедрили автоматический конвейер. Оборудование окупилось за 18 месяцев, ежемесячная экономия составила 450 тысяч рублей. Ни нового цеха, ни найма дополнительных сотрудников не потребовалось.

Другой случай — химическое предприятие в Перми, где производился сильно пылящий пожароопасный порошок. Транспортировка и дозирование выполнялись вручную, что приводило к потерям продукта и создавало опасность для операторов. Аудит показал: автоматизация не просто возможна, а необходима. За шесть месяцев спроектировали и изготовили автоматическую линию. Ручной труд исключили полностью, потери продукта снизились до нуля.

предоставлено компанией «Протейрос»

В обеих историях главное — ясность и управляемость. Вместо того чтобы гадать, предприятие получило цифры, сроки и понимание, когда вложения окупятся.

— Кто на предприятии может прийти с инициативами оптимизации?

— В крупных компаниях инициаторами чаще всего выступают главные технологи, главные инженеры или начальники производства. А когда речь заходит о создании автоматизированных производств с нуля, заявки приходят уже от собственников или генеральных директоров.

Причины, как правило, одни и те же. Либо хотят уменьшить количество ручного труда (потому что людей нет, а те, что есть, дорожают). Либо нужно обеспечить стабильное качество каждой партии: ручная операция дает разброс, а заказчики требуют повторяемости. Либо процесс в принципе невозможно безопасно выполнять вручную.

— Какие возможности дает период спада?

— Общий спад на производственных предприятиях — тревожный сигнал. Но у него есть оборотная сторона. Когда объемы падают, появляется окно, чтобы остановиться и перестроить процессы. В гонке за выполнением плана на это никогда не хватает времени. Сейчас этого времени больше.

— Может ли локализация обойтись без многомиллиардных инвестиций?

— Локализация часто пугает масштабом. Кажется, что если начинать, то сразу строить завод, нанимать сотни людей, влезать в многомиллиардные инвестиции. Но это не единственный путь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Бóльшую часть того, что предприятия сегодня ищут на стороне, можно модернизировать или автоматизировать внутри — не расширяя площади и не нанимая десятки новых сотрудников. Просто посмотрев на свое производство свежим взглядом.

Сейчас, когда внешние цепочки поставок работают все хуже, а внутренние ресурсы все дефицитнее, такой подход становится не роскошью, а инструментом выживания. И начинать лучше не тогда, когда все сломалось, а когда есть время, чтобы выбрать правильное решение.

Авторская колонка Арсения Грушелевского, генерального директора компании «Протейрос»

