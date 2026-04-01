Локализация без стройки: почему сейчас лучшее время посмотреть на свое производство свежим взглядом

Генеральный директор компании «Протейрос» Арсений Грушелевский рассуждает о возможностях, открывающихся во время экономического спада

В условиях спада в обрабатывающих отраслях, непредсказуемой логистики и дефицита кадров многие компании пересматривают свои производственные модели. Локальная оптимизация производства и автоматизация процессов — вместо строительства новых цехов и найма персонала — могут стать инструментами выживания для предприятий в условиях неопределенности. Рассуждает в беседе с «Реальным временем» генеральный директор компании «Протейрос» Арсений Грушелевский.

— В прошлой колонке вы писали о кадровом голоде. Но дефицит рабочих рук — лишь одна из проблем, с которыми сталкивается промышленность. Какие есть еще?

— Вторая — непредсказуемая логистика. Третья — общий спад в обрабатывающих отраслях, который заставляет жестко экономить каждую копейку.

— В таких условиях мало кто решится на инвестиции. Или что-то можно сделать?

— Да, казалось бы, сочетание «спад + неопределенность + дефицит людей» — идеальный рецепт для заморозки всех инвестиций. И многие действительно замораживаются. Но есть и те, кто использует этот момент, чтобы пересобрать свою производственную модель.

Сейчас не время для больших строек, но идеальное время, чтобы посмотреть на свое производство свежим взглядом.

От глобальной эффективности — к локальной устойчивости

— Как можно поменять производственную модель? На что можно опереться в условиях неопределенности?

— Еще десять-пятнадцать лет назад казалось бесспорным: будущее промышленности — за переносом заводов в места с дешевой рабочей силой. Азия производит, остальной мир проектирует и продает. Эта модель была эффективной. Но, как выяснилось, неустойчивой.

Сегодня компании все чаще принимают решение не в пользу минимальной себестоимости, а в пользу контроля, скорости и предсказуемости. Глобальные цепочки поставок показали свою уязвимость: чем дальше производство от рынка, тем больше переменных, которые невозможно контролировать. Что выгоднее — произвести дешевле или гарантированно поставить продукт вовремя? Весы все чаще склоняются в сторону гарантированных поставок.

Конкурентоспособность сегодня определяется не самой низкой себестоимостью, а способностью управлять неопределенностью.

Первая реакция предприятия на эти вызовы — искать нового поставщика. Вторая, часто паническая, — думать, что придется строить новые цеха, нанимать дополнительный персонал. А если не строить? Если посмотреть на то, что уже есть, и найти там скрытые резервы?

Миф о неизбежной стройке

— Какие резервы могут быть у предприятия?

— Мы часто сталкиваемся с тем, что руководители воспринимают локализацию как проект масштабного строительства. Это пугает, особенно когда спрос падает, а кредиты дорогие.

Но реальность часто иная. На одном крупном агропромышленном предприятии на участке подачи туш и транспортировки тары использовался ручной труд. Вместо того чтобы расширять штат, провели аудит и внедрили автоматический конвейер. Оборудование окупилось за 18 месяцев, ежемесячная экономия составила 450 тысяч рублей. Ни нового цеха, ни найма дополнительных сотрудников не потребовалось.

Другой случай — химическое предприятие в Перми, где производился сильно пылящий пожароопасный порошок. Транспортировка и дозирование выполнялись вручную, что приводило к потерям продукта и создавало опасность для операторов. Аудит показал: автоматизация не просто возможна, а необходима. За шесть месяцев спроектировали и изготовили автоматическую линию. Ручной труд исключили полностью, потери продукта снизились до нуля.

В обеих историях главное — ясность и управляемость. Вместо того чтобы гадать, предприятие получило цифры, сроки и понимание, когда вложения окупятся.

— Кто на предприятии может прийти с инициативами оптимизации?

— В крупных компаниях инициаторами чаще всего выступают главные технологи, главные инженеры или начальники производства. А когда речь заходит о создании автоматизированных производств с нуля, заявки приходят уже от собственников или генеральных директоров.

Причины, как правило, одни и те же. Либо хотят уменьшить количество ручного труда (потому что людей нет, а те, что есть, дорожают). Либо нужно обеспечить стабильное качество каждой партии: ручная операция дает разброс, а заказчики требуют повторяемости. Либо процесс в принципе невозможно безопасно выполнять вручную.

— Какие возможности дает период спада?

— Общий спад на производственных предприятиях — тревожный сигнал. Но у него есть оборотная сторона. Когда объемы падают, появляется окно, чтобы остановиться и перестроить процессы. В гонке за выполнением плана на это никогда не хватает времени. Сейчас этого времени больше.

— Может ли локализация обойтись без многомиллиардных инвестиций?

— Локализация часто пугает масштабом. Кажется, что если начинать, то сразу строить завод, нанимать сотни людей, влезать в многомиллиардные инвестиции. Но это не единственный путь.

Бóльшую часть того, что предприятия сегодня ищут на стороне, можно модернизировать или автоматизировать внутри — не расширяя площади и не нанимая десятки новых сотрудников. Просто посмотрев на свое производство свежим взглядом.

Сейчас, когда внешние цепочки поставок работают все хуже, а внутренние ресурсы все дефицитнее, такой подход становится не роскошью, а инструментом выживания. И начинать лучше не тогда, когда все сломалось, а когда есть время, чтобы выбрать правильное решение.

