В доме на улице Беломорской в Казани отключили газ из-за утечки

Жилинспекция Татарстана начала проверку инцидента: последнее техническое обслуживание в здании проводилось в ноябре прошлого года

В Казани экстренно отключили газ в доме №10/19 на улице Беломорской из-за обнаруженной утечки. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

Известно, что специалисты аварийной службы уже приступили к диагностике и устранению проблемы. Жильцам дома напоминают о необходимости следовать указаниям сотрудников газовой службы и незамедлительно сообщать о любых признаках утечки газа.

Важно отметить, что последнее техническое обслуживание в здании проводилось в ноябре прошлого года. ГЖИ РТ сообщает, что после завершения ремонтных работ и проведения повторной проверки системы газоснабжения подача газа будет восстановлена.

По факту происшествия жилищная инспекция Татарстана начала проверку. Ее цель — оценить качество работы управляющей компании и газовой службы в части обеспечения безопасности жильцов.

Ранее в Казани произошла массовая утечка газа в жилых домах на улицах Гарифьянова, 34, Зорге, 63, Мира, 25, Годовикова, 16, Восстания, 17.

Наталья Жирнова