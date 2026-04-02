В Казани запустили бесплатный онлайн-курс для детей с ментальными особенностями

Адаптированная программа включает два модуля

В казанском инклюзивном досуговом центре «Симург» запустили бесплатный онлайн-курс для детей с ментальными особенностями «Программирование для особенных умов». Мероприятие прошло во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

Программа курса адаптирована под особенности людей и включает два модуля. Первый — основы визуального программирования в Scratch. В этом модуле ребята будут повторять действия в программе, выполнять практические задания и создавать свои собственные мини-проекты.

Второй модуль — программирование для начинающих на HTML и CSS. Здесь юные ИТ-таланты поймут, как работают сайты, научатся создавать веб-страницы, добавлять текст, изображения и красиво их оформлять.

— Интерес к проекту ожидаемо был очень широким: в рамках заявочной кампании организаторы получили более 100 анкет. В итоге фонд принял абсолютно правильное и неравнодушное решение — обратную связь от ИТ-экспертов во время обучения получат все 107 юных участников, подавших заявки! Ни один ребенок не останется без поддержки наставников, — отметил парламентарий.

Он также отметил, что доступ к материалам курса открыт абсолютно бесплатно для всех желающих. В завершение Вольфсон поблагодарил команду «Симурга» за проделанную работу и пожелал всем участникам курса успехов и увлекательной учебы.

Никита Егоров