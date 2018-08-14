Число жертв обрушения моста в Генуе превысило 20 человек

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Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 22 человек. Восемь человек получили ранения. Об этом заявил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси.

«Это трагедия, настоящая катастрофа», — приводит РИА «Новости» его слова.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее в сети появилось видео с места обрушения моста в городе Генуя на северо-западе Италии.