В Приволжском ФО из-за изменения климата пожары начнутся раньше обычного

Фото: Реальное время

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с руководителем метеорологической службы Игорем Шумаковым. На встрече обсудили подготовку к сезону лесных пожаров.

Из-за изменений климата пожароопасный сезон начнется раньше обычного и продлится дольше. Опасность лесных пожаров будет высокой во многих регионах страны — от юга до севера. Особенно сложная ситуация ожидается в Южном, Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском округах, а также на севере Северо-Кавказского округа, в Забайкалье и Якутии.

Специалист отмечает, что период с апреля по сентябрь будет особенно напряженным из-за высокого риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для борьбы с огнем Росгидромет применяет современные технологии воздействия на погоду. Например, в Якутии самолеты вызывают искусственные дожди. Это помогает увеличить количество осадков примерно на две трети, что значительно снижает ущерб от лесных пожаров.

Ранее Шумаков сообщил об угрозе высокого паводка в ПФО.

Наталья Жирнова