Энергетики не успевают за IT: растущие вычислительные мощности требуют все больше энергии

Энергодефицит Татарстана в 2025 году составил 6 млрд кВт·ч, значительный рост пришелся на центры обработки данных

В 2025 году потребление электроэнергии в Татарстане превысило генерацию на 6 млрд кВт·ч, и потребление продолжает расти, особенно в сфере IT и обработки данных. Новые центры обработки данных вводятся в два-три раза быстрее объектов генерации, и растущий спрос открывает новые возможности для энергетиков. Этот и другие вопросы обсуждали на заседании правительства Татарстана, прошедшем в рамках форума «Энергопром — 2026».

«Энергетика — это как некий святой дух, который оживляет»

В первый день работы Казанского международного электроэнергетического форума «Энергопром-2026» премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подвел итоги реализации государственной программы РТ «Энергоресурсоэффективность в РТ» в 2025 году. Хотя название программы может показаться сухим, отчетные заседания традиционно становятся площадкой для оживленных дискуссий о будущем энергетики. Обычно на них присутствует раис Татарстана Рустам Минниханов.

Но на этот раз глава республики не смог присутствовать, и нулевой день форума прошел без особой полемики. Ожидается, что деловая активность закипит сегодня, когда в Казань прилетит министр энергетики РФ Сергей Цивилёв. Первое, с чего начнется день — Минниханов вместе Цивилёвым будут осматривать выставку энергетических компаний.

«Энергетика — это как некий святой дух, жизненная сила, определяющая качество жизни, — начал с поэтического сравнения Олег Коробченко. — Для государства энергетика является вопросом суверенитета. Доступ к энергии напрямую влияет на благосостояние граждан и задает технологические стандарты будущего», — закончил он вступление. В этом году стоимость электроэнергии выросла на 14% и составила свыше 5 рублей за 1 кВт·ч для юридических лиц.

В прошлом году татарстанская энергосистема выработала 31 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 0,7% меньше, чем в 2024 году, сообщил Олег Коробченко, перейдя к отчету. При этом энергопотребление в республике выросло до 37 млрд кВт·ч.

Недостающий объем в 6 млрд киловатт-часов был покрыт за счет перетока извне. «Наша генерация пока не закрывает растущий спрос на электроэнергию, — констатировал Олег Коробченко. Опустив подробности по поводу причин снижения выработки электроэнергии, глава Минпромторга заявил, что власти рассчитывают на «опережающее развитие энергосистемы для обеспечения экономического роста республики».

«ЦОД строят за 2—3 года, а в энергетике от 4 до 12 лет»

Сюрпризом для энергетиков стал двукратный рост энергопотребления со стороны центров обработки данных (ЦОД). Как сообщил Коробченко, они нарастили потребление до 255,8 млн 1 кВт·ч. Теперь на IT–индустрию приходится более 3% годового объема потребления энергии в республики, тогда как в России доля энергопотребления IT-индустрии не превышает пока 0,7%.

Резкий рост энергопотребления ЦОД связан со стремительным развитием технологий обработки данных, пояснил он. За последние три года этот показатель увеличился в пять раз, достигнув отметки 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии. И это не предел. В ближайшей перспективе нагрузка на сети республики может вырасти почти в пять раз, считает глава Минпромторга РТ.

Согласно прогнозу Минэнерго России, к 2030 году доля искусственного интеллекта в потреблении ЦОД по стране вырастет с 15 до 50%. Кроме того, ожидается увеличение средней мощности одного центра с 50 до 150 МВт (почти половина от средней мощности ТЭЦ).

В связи с этим возникает острая необходимость в обеспечении потребностей нового сегмента рынка без ущерба для промышленных предприятий. Вице-премьер РТ предложил владельцам ЦОДов строить собственные источники энергии.

Позже замминистра энергетики РФ Шереметцев заметил, что мгновенно отреагировать на рост потребления со стороны ЦОД сложно.

«Центры с оборудованием для ИИ строятся за 2—3 года. А в энергетике сроки строительства от 4 до 12 лет», — сообщил он. По его словам, IT-индустрии нужно синхронизировать свои планы с энергетиками.

В настоящее время энергетики обновляют мощности за счет плановых ремонтов и сервисного обслуживания. Это непростая задача, так как многие ТЭЦ работают на иностранном оборудовании. Обычно ремонты растягиваются на несколько месяцев, что приводит к сокращению генерации.

ГК ТАИФ провела капитальную реконструкцию газотурбинной установки мощностью 405,5 МВт на Казанской ТЭЦ-3 в сжатые сроки — всего за 18 месяцев, похвалил таифовцев вице-премьер Олег Коробченко.

«Обычно подготовка к такой инспекции занимает 30 месяцев. Они смогли это сделать, уложиться в 18. При этом все работы и инспекции проведены в полном объеме с высоким качеством, заменили десяток тысячи частей: камеры сгорания и турбин, в том числе лопатки с большой массой. «Это примерно как три больших КАМАЗа», — сравнил он. По его словам, в условиях увеличения спроса на энергию необходимо продолжить модернизацию существующих и строительство новых конкурентных энергомощностей.

Как разрослась альтернативная генерация

При этом выработка электроэнергии объектами розничной генерации увеличилась втрое и теперь составляет 17,5% от общего производства электроэнергии, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. В этом году собственные генерирующие источники запустят «Казанский пороховой завод», турецкая компания «Кастамону» в ОЭЗ Алабуга и «КЭР-Генерация» в Набережных Челнах. В результате дополнительно прибавится еще 24 МВт, но и это не предел. К 2028 году собственный энергоисточник планируется построить для реализации второй очереди «Аммония». Это плюс еще 24 Мвт.

«Собственная генерация сегодня является ключевым трендом, позволяющим снизить расходы на энергоресурсы и повысить конкурентоспособность, — положительно оценивает тенденцию Олег Коробченко. По его словам, производители стремятся строить собственные источники для того, чтобы удешевить расходы на электроэнергию. Так, в 2025 году средняя цена электроэнергии для юридических лиц составила 5,45 за киловатт-час, что на 14,8% выше предыдущего периода.

Пора пересмотреть затраты на электрику

Подвел черту под обсуждением премьер-министр Алексей Песошин. Он напомнил, что индекс промышленного производства в Татарстане достиг 109,9%., несмотря на санкционное давление. Энергоемкость промышленности составила 10 т условного топлива на 1 млн рублей, что на 5% ниже показателя предыдущего года. Тем не менее он призвал провести анализ энергоемкости производства.

«За последние 5 лет потребление энергии увеличилось более чем на 5 млрд киловатт-часов. С одной стороны, необходимо наращивать конкурентные, высокоэффективные генерирующие мощности. Но с другой стороны, необходимо повышать эффективность электрических мощностей», — посоветовал он. И напомнил, что пять ТЭЦ Татарстана вошли в федеральную программу комплексной модернизации КОММОД. До 2031 года в обновление генерирующих объектов планируется вложить 126 млрд рублей, что позволит снизит себестоимость производства энергии.