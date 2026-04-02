Малайзия, Бахрейн и Кувейт войдут в список безвизовых стран для россиян

Россия планирует расширить список стран с безвизовым режимом. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на форуме «Интурмаркет-2026» в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс».

В рамках стратегии по увеличению туристического потока в страну рассматриваются Малайзия, Бахрейн и Кувейт как следующие кандидаты на введение безвизового режима. Ранее Россия уже отменила визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом.

Кроме того, ведется работа над запуском групповых безвизовых туристических поездок с Индией и Вьетнамом. Эти меры направлены на дальнейшее развитие въездного туризма и упрощение визового режима для иностранных гостей. Напомним, что Таиланд может сократить срок безвизового пребывания в стране для россиян.

Наталья Жирнова