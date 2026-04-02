Орешкин: доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила 40%

По словам замглавы администрации президента, тренд на усиление блока в глобальной экономике будет продолжаться

Доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте превысила 40%. Тренд на усиление этого блока в глобальной экономике будет продолжаться. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, изменения в мировой логистике связаны со смещением центра экономической активности в сторону новых экономик. Этот процесс продолжается уже несколько десятилетий, начиная с начала XXI века.

— Уже сегодня экономика стран БРИКС — это больше 40% глобального ВВП. И мы видим, что этот тренд на усиление этого блока в глобальной экономике будет только продолжаться, — отметил Орешкин.

Он добавил, что к активно растущим экономикам стран Юго-Восточной Азии, которые сыграли одну из ключевых ролей в мировом экономическом росте первой четверти XXI века, будут добавляться государства Южной Азии и Африки.

По словам Орешкина, в будущем это приведет к формированию новых моделей международной торговли, прежде всего между странами глобального Юга и государствами БРИКС. Это, в свою очередь, потребует развития новых транспортно-логистических коридоров и каналов поставок.

Замглавы администрации президента отметил, что происходящие изменения сопровождаются противодействием со стороны традиционных центров глобальной экономики, которые не хотят терять свою роль в международной торговле и связанных с ней финансовых, страховых и логистических услугах.

При этом, по его словам, формирование новых логистических маршрутов и усиление роли стран глобального Юга будет происходить на основе новых технологических решений и платформ.

— Это изменение носит кардинальный и неотвратимый характер, — подчеркнул Орешкин.

Ранее «Реальное время» писало, что столицы стран БРИКС+ сохраняют связь на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Ариана Ранцева