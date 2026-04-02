Суд вынес приговор экс-директору WorldSkills Russia

Роберт Уразов получил 6 лет колонии

Пресненский районный суд Москвы признал виновными экс-директора WorldSkills Russia Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что в 2022 году из федерального бюджета организации был выделен грант на подготовку и участие в чемпионатах по профессиональному мастерству на сумму более 1 млрд рублей.

В декабре 2022 года Уразов совместно с Мухаметзяновым подписали приказы о выплате премий руководителям и сотрудникам организации на общую сумму более 178 млн рублей и 229 млн рублей. В том числе перераспределенные средства гранта более 38 млн и 130 млн рублей были направлены на цели, не предусмотренные грантом, что причинило ущерб бюджету.

С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд приговорил Уразова к 6 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, Мухаметзянова — к 7 годам и штрафу 800 тыс. рублей. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд также лишил обоих права занимать управленческие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.



Ариана Ранцева