Минтранс РФ: полностью автономные трамваи запустят к 2030 году

В 2026 году планируется принятие специального закона о беспилотном движении

В России планируется запуск беспилотных трамваев без водителя в кабине к 2030 году. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков на Международном транспортно-логистическом форуме, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о пятом уровне автономности, при котором транспортное средство будет полностью функционировать без участия человека.

Реализация проекта будет проходить поэтапно. В 2026 году планируется принятие специального закона о беспилотном движении. После этого начнется экспериментальное внедрение маршрутов для беспилотных трамваев. В перспективе такой транспорт может занять значительную долю на рынке пассажирских перевозок.

Пашков подчеркнул, что Россия входит в тройку передовых стран, активно развивающих технологии беспилотного транспорта.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12.

Наталья Жирнова