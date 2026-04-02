Росгидромет предупреждает об угрозе высокого паводка в ПФО

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой метеорологической службы Игорем Шумаковым подготовку к паводку.

Из-за большого количества снега этой зимой ожидается сложное половодье. Реки на севере и востоке России начнут вскрываться ото льда уже в апреле — это на две недели раньше обычного. На Камчатке лед сойдет на десять дней раньше срока.

Высокий уровень воды может быть в нескольких регионах страны, включая Приволжский округ. Специалисты следят за ситуацией с помощью специальной системы, которая может предсказывать паводки на неделю вперед, а также Россия обменивается данными о реках с соседними странами.



Напомним, что в Татарстане вдвое выросло число зон затопления и подтопления в 2026 году: В ЕГРН их количество увеличилось с 24 до 52. «Сейчас уровень воды у населенного пункта Верхний Услон составляет 51 метр по Балтийской системе. Для сравнения: нормальный уровень, который считается оптимальным для Куйбышевского водохранилища, — это 53 метра», — заявил глава Минэкологии Азат Зиганшин на брифинге. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова