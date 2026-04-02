Мурашко оценил работу медиков после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: Динар Фатыхов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно оценил работу медиков при оказании помощи пострадавшим на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Это он заявил во время визита в детскую поликлинику жилого комплекса «Волжские просторы» в Казани.

По его словам, медицинская служба оперативно нарастила количество бригад скорой помощи и привлекла дополнительные ресурсы регионального центра медицины катастроф.

По словам министра, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме.

— Сейчас есть, конечно, тяжелые пациенты. Но медики делают все. Надеюсь, что благоприятно все завершится, — отметил он. Ранее МЧС эвакуировало в Москву из Нижнекамска 10 пострадавших при пожаре.

Напомним, что 31 марта на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» при ликвидации разгерметизации оборудования произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Возгорание локализовано. В результате ЧП погибли два человека. 20 человек госпитализированы, еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие травмы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова